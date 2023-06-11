11 июня 2023, 07:46
Один человек погиб в аварии с грузовиками на Киевском шоссе в Москве
Источник «360»: на Киевском шоссе в Москве при столкновении двух грузовиков погиб человек
Грузовой автомобиль влетел в стоящий у обочины дороги КамАЗ на Киевском шоссе в Москве. В результате погиб один человек, сообщил источник «360» в экстренных службах города.
«Авария произошла на 29-м километре Киевского шоссе, в ТиНАО», — сообщил источник.
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Он уточнил, что водитель врезавшегося в КамАЗ грузовика погиб от полученных травм. Официально эти данные пока не подтвердили.
В департаменте транспорта Москвы подтвердили факт ДТП на Киевском шоссе. По информации ведомства, автомобиль не справился с управлением и столкнулся с ограждением дорожных работ. На место прибыли оперативные службы города.
«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — заявили в дептрансе.
Движение в районе происшествия пока затруднено. Водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.
ДТП
Москва 2023
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