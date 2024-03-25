Происшествия 25 марта 2024, 15:59 Один человек погиб в аварии с автобусом во Владимире

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Смертельная авария с участием автобуса произошла в воскресенье, 24 марта, во Владимире. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на УМВД России по региону.

Водитель автобуса № 21 не заметил пешеходов, которые переходили дорогу на пересечении улицы Добросельской и Суздальского проспекта на красный сигнал светофора, и не успел вовремя затормозить.

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В ДТП погиб 48-летний пешеход. Второго мужчину с травмами увезли в больницу. По факту аварии проводится проверка.