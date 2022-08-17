Один человек погиб в аварии под Новосибирском

Легковая машина врезалась в грузовой автомобиль под Новосибирском. Пассажир первой погиб. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.

Установлено, что у водителя легковушки не было прав. Грузовик, который ехал перед ним, сбросил скорость на участке, где проходил ремонт дороги. В итоге в него въехала легковушка.

Пассажир погиб, а водитель — попал в больницу с различными травмами. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.