Один человек погиб в аварии КамАЗа с «Газелью»

По данным издания, авария произошла на объездной дороге Псоу — Адлер перед съездом на Авиационную улицу. По предварительной информации, водитель грузовика задел стоящий фургон, не выбрав безопасный боковой интервал. В итоге КамАЗ сбил пассажира, который выходил из салона «Газели» в момент столкновения. Он скончался на месте от полученных травм.