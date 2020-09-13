13 сентября 2020, 03:49
Один человек погиб при взрыве в жилом доме в Приморье
В селе Вознесенка Хорольского района Приморья произошел взрыв в двухэтажном многоквартирном доме. В результате один человек погиб. Из дома эвакуированы 23 жильца.
«Произошел взрыв на втором этаже, пока не знаем, что стало причиной. Идет еще разбор завалов, техника работает, спасатели работают», — заявил РИА «Новости» глава района Алексей Губайдуллин.
По данным единой диспетчерской службы Хорольского района, кроме погибшего жильца никто не пострадал, сообщил ТАСС.
Взрыв произошел около 5:00 воскресенья (22:00 мск субботы). Была разрушена квартира на втором этаже, обрушились перекрытия, повреждения получила квартира этажом ниже.
Всего в пострадавшем доме находится 16 квартир. Жильцов отправили в местный ДК, где развернули пункт временного размещения. Их обеспечили горячим питанием.
Причина взрыва устанавливается.