Один человек погиб при взрыве в жилом доме в Приморье

В селе Вознесенка Хорольского района Приморья произошел взрыв в двухэтажном многоквартирном доме. В результате один человек погиб. Из дома эвакуированы 23 жильца.

«Произошел взрыв на втором этаже, пока не знаем, что стало причиной. Идет еще разбор завалов, техника работает, спасатели работают», — заявил РИА «Новости» глава района Алексей Губайдуллин.

По данным единой диспетчерской службы Хорольского района, кроме погибшего жильца никто не пострадал, сообщил ТАСС.

Взрыв произошел около 5:00 воскресенья (22:00 мск субботы). Была разрушена квартира на втором этаже, обрушились перекрытия, повреждения получила квартира этажом ниже.

Всего в пострадавшем доме находится 16 квартир. Жильцов отправили в местный ДК, где развернули пункт временного размещения. Их обеспечили горячим питанием.

Причина взрыва устанавливается.