Происшествия 17 февраля 2023, 10:01 Один человек погиб при взрыве на Чапаевском механическом заводе под Самарой ТАСС: взрыв прогремел на Чапаевском механическом заводе под Самарой Пресс-служба МЧС

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На Чапаевском механическом заводе в Самарской области произошел взрыв, сообщил ТАСС. По данным источника агентства, в результате погиб один человек.

Предварительно, еще три человека пострадали. Данные об их состоянии уточняются.

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По информации источника ТАСС, в одном из цехов завода произошла детонация взрывчатого вещества. Пожара после этого не произошло. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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На Чапаевском механическом заводе выпускают капсюли-детонаторы, патронированные эмульсионные взрывчатые вещества, пиротехнические реле, герметичные взрывные патроны и ряд другой продукции.