Один человек погиб при взрыве бытового газа в Краснодаре

В Краснодаре в результате взрыва бытового газа в четырехэтажном жилом доме погиб человек. Еще двое пострадали, их госпитализировали в ожоговый центр краевой клинической больницы.

Взрыв произошел на четвертом этаже в ночь на 11 августа, после возник пожар на площади 50 квадратных метров. Разрушены две квартиры.

«Этой ночью произошел пожар в одной из квартир четырехэтажного дома на улице Орджоникидзе, 1 в Пашковской. Предварительная причина — взрыв бытового газа», — сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

По сообщению МЧС, пожар тушили 50 сотрудников РСЧС, из них от МЧС России 34 человека личного состава. Возгорание ликвидировали за 40 минут.

Всех жильцов дома эвакуировали, всего в доме проживают 53 человека, 10 из которых — дети. Им предоставили места в гостинице «Москва», обеспечили питанием.

Жильцы смогут вернуться в свои квартиры после оценки специалистами технического состояния здания. Также жителям положена компенсация, сумму определят после оценки ущерба.