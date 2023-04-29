Эксклюзив 29 апреля 2023, 13:20 Один человек погиб при столкновении такси и мотоцикла в центре Москвы Источник «360»: в ДТП с такси и мотоциклом погиб человек РИА «Новости»

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В центре Москвы, на Космодимианской набережной, произошла авария с участием такси и мотоцикла. В ДТП погиб один человек, сообщил «360» источник.

«Информация о происшествии поступила в оперативные службы в 12:08. Такси и байк столкнулись на Космодимианской набережной, в районе дома 36. В аварии один человек погиб, один получил травмы и находился без сознания», — рассказал источник, не уточнив характер травм пострадавшего.

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В столичном дептрансе подтвердили факт аварии на набережной. По данным ведомства, на месте происшествия работают оперативные службы города. ДТП не затруднило движение на проезжей части.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — заключили в ведомстве.

О гибели байкера и ранении пассажира мотоцикла рассказали в прокуратуре Москвы.

«В результате дорожной аварии на месте погиб водитель мотоцикла, его несовершеннолетий пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии», — сказали в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что, по предварительной информации, водитель такси не уступил дорогу мотоциклисту.

На место происшествия выехал первый заместитель прокурора Центрального административного округа Максим Чикмарев. Надзорное ведомство взяло на контроль расследование всех обстоятельств ДТП.