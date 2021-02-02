Один человек погиб при столкновении пяти машин на Кутузовском проспекте в Москве

Рано утром 2 февраля крупная авария произошла на Кутузовском проспекте Москвы. Один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом «360» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Авария произошла в 06:45 в районе дома № 9 на Кутузовском проспекте. Там столкнулись пять машин.

«По предварительным данным, один из участников, следуя в сторону области, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновения с двумя служебными машинами ДПС, затем совершил столкновения с двумя иномарками», — рассказал представитель ведомства.

По его словам, виновник ДТП от полученных травм скончался на месте. Еще два человека, в том числе инспектор ДПС, пострадали. Им оказывается медицинская помощь.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

РИА «Новости» написало, что из-за аварии три из пяти полос в сторону центра перекрыты.