02 февраля 2021, 08:28
Один человек погиб при столкновении пяти машин на Кутузовском проспекте в Москве
Рано утром 2 февраля крупная авария произошла на Кутузовском проспекте Москвы. Один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом «360» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Авария произошла в 06:45 в районе дома № 9 на Кутузовском проспекте. Там столкнулись пять машин.
«По предварительным данным, один из участников, следуя в сторону области, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновения с двумя служебными машинами ДПС, затем совершил столкновения с двумя иномарками», — рассказал представитель ведомства.
По его словам, виновник ДТП от полученных травм скончался на месте. Еще два человека, в том числе инспектор ДПС, пострадали. Им оказывается медицинская помощь.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.
РИА «Новости» написало, что из-за аварии три из пяти полос в сторону центра перекрыты.