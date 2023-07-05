Эксклюзив 05 июля 2023, 20:33 Один человек погиб при столкновении грузовика с легковушкой на юге Москвы Источник «360»: в Москве столкнулись грузовик и легковушка, погиб один человек Соцсети

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В Москве произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Грузовик Hyundai и легковой автомобиль «Иж» столкнулись на Варшавском шоссе напротив улицы Грина, 1в, в районе Чертаново Южное по направлению в Подольск. Находящийся в легковушке человек погиб. На место прибыла бригада пожарных и скорой помощи. Спасатели пытаются вытащить тело из машины.

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Как сообщили очевидцы ДТП, фургон сдал назад, в результате чего произошло столкновение. Официально эту информацию пока не подтвердили. В Telegram-канале дептранса Москвы отметили, что на месте работают оперативные службы города.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону области затруднено», — подчеркнули в публикации.

Водителей призвали выбирать пути объезда.