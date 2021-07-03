Один человек погиб при столкновении двух легковушек под Тамбовом

В Тамбовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погиб один человек, еще семеро пострадали. Об этом сообщили на сайте регионального главка МЧС.

Сообщение о ДТП поступило спасателям в 05:36. Авария произошла на 452-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» близ поселка Марьевка в Тамбовском районе.

Машины столкнулись по касательной, от удара они опрокинулись в кювет. Одна из легковушек загорелась. Один человек погиб, еще семь пострадали.

На месте работали 12 спасателей и четыре единицы техники МЧС, а также другие службы.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тамбовской области

В региональном главке МВД сообщили «Интерфаксу», что столкнулись Renault Megane и Suzuki Grand Vitara. По данным агентства, в результате ДТП погиб девятилетний ребенок. У пострадавших травмы различной степени тяжести.

Обстоятельства аварии выясняются.