30 июля 2023, 21:21
Один человек погиб при столкновении дельтапланов на склоне горы Юца в Ставрополье
Два дельтаплана столкнулись на склоне горы Юца в Ставропольском крае. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
«Один человек погиб, еще одного госпитализировали с различными травмами», — сообщил канал.
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Причины происшествия уточняются, все обстоятельства произошедшего выяснят специалисты.
Неделю назад, 20 июля, два дельтапланериста столкнулись в воздухе на Ставрополье, они попали в больницу с переломами ног. Один из пострадавших был жителем Ставрополья, другой — Москвы. Делом о падении мужчин занялись следователи.
Ранее крушение вертолета произошло на Алтае. Ми-8 загорелся при посадке, четверо пассажиров погибли. Выжившая пассажирка рухнувшего вертолета рассказала, как спаслась.
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