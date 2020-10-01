01 октября 2020, 10:55
Один человек погиб при столкновении автобуса и легковушки под Тверью
Водитель легковушки врезался в пассажирский автобус в Тверской области. В результате аварии один человек скончался, 16 получили травмы различной степени тяжести. Сейчас пострадавшим оказывают необходимую помощь врачи.
«В Конаковском районе произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ и легковой автомашины Маzda. Пострадали семь человек, один из них погиб», — привело РИА «Новости» слова представителя экстренных служб региона.
Позже агентство сообщило, что количество пострадавших увеличилось до 16 человек. На месте продолжают работать спасатели МЧС, медики и сотрудники ГИБДД.
В пресс-службе СУ СКР по Тверской области уточнили, что машины столкнулись утром 1 октября недалеко от СНТ «Майское». Следователи приступили к проведению доследственной проверки и выяснению всех обстоятельств и причин аварии.