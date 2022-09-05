Один человек погиб при пожаре во Владимирской области

Происшествия 05 сентября 2022, 14:01 Поделиться Telegram

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Два жилых дома загорелись во Владимирской области. Один человек погиб, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Возгорание началось в жилом доме и распространилась на соседний, в котором никто не жил. Также на территории последнего загорелась баня. У нее пострадала только кровля, а оба дома выгорели полностью. После того, как пожар был потушен, спасатели нашли труп мужчины.

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Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

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