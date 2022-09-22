Один человек погиб при пожаре во Владимирской области | 360°

Происшествия 22 сентября 2022, 21:23 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Один человек погиб при пожаре во Владимирской области

Читать 360tv в

Пожар произошел в частном доме во Владимирской области. Погибла женщина, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на МЧС.

Огонь распространился на 48 квадратных метров. В тушении участвовали 14 спасателей с использованием пяти единиц спецтехники.

Реклама

Хозяйка дома погибла. Причиной возгорания оказалась неисправная печь.

Реклама

0 0 0 0 0 0