Один человек погиб при пожаре во Владимирской области | 360°

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22 сентября 2022, 21:23

Один человек погиб при пожаре во Владимирской области

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Пожар произошел в частном доме во Владимирской области. Погибла женщина, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на МЧС.

Огонь распространился на 48 квадратных метров. В тушении участвовали 14 спасателей с использованием пяти единиц спецтехники.

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Хозяйка дома погибла. Причиной возгорания оказалась неисправная печь.

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