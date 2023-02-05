Эксклюзив 05 февраля 2023, 14:54 Один человек погиб при пожаре в жилом доме на востоке Москвы Источник «360»: человек погиб при пожаре на 13-й Парковой улице в Москве РИА «Новости»

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Человек погиб при пожаре в одном из домов на 13-й Парковой улице в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. По его данным, одного жильца дома с этажа выше спасли с помощью трехколенной лестницы.

ЧП произошло в 12-этажном панельном здании. Известно, что дом газифицирован. По предварительной информации, возгорание произошло на втором этаже, началось сильное задымление. Еще восемь человек эвакуировали по маршевой лестнице, добавил источник.

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Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Спасенного человека передали для проверки медикам скорой помощи. Из-за задымления специалисты установили вентилятор для тактической вентиляции.

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Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Официально данные о происшествии пока не подтверждены.