Происшествия 16 марта 2023, 13:55 Один человек погиб при пожаре в здании ФСБ в Ростове-на-Дону ТАСС: жертвой пожара в здании погрануправления ФСБ Ростова-на-Дону стал один человек РИА «Новости»

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Один человек погиб, двое получили травмы во время пожара в здании пограничного управления ФСБ России по Ростовской области. Об этом со ссылкой на экстренные службы региона сообщил ТАСС.

Пожар охватил здание на проспекте Сиверса в Ростове-на-Дону в четверг, 16 марта. В региональном главке МЧС сообщили, что подразделения выехали на место.

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ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб сообщил, что огонь распространился на площади 880 квадратных метров. Очаг возгорания расположен на втором этаже здания. Пожару присвоили первый ранг сложности.

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Корреспондент агентства сообщил, что началась эвакуация жителей многоквартирных домов, расположенных рядом с горящим погрануправлением.

Издание 161.ru со ссылкой на своего корреспондента на месте пожара сообщило, что на место прибыл сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Источник издания уточнил, что на месте работают 25 пожарных машин и 63 человека. К горящему зданию вызвали дополнительные бригады спасателей. По неподтвержденным данным, пожар начался на складе, где пострадали два работника.