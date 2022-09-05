Один человек погиб при пожаре в Тюменской области

Происшествия 05 сентября 2022, 16:46 Поделиться Telegram

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Пожар произошел в частном доме в Тюменской области. Один человек погиб. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.

«4 сентября 2022 года в ходе тушения летнего деревянного дома, расположенного в деревне Петровщина по улице Совхозной в Вагайском районе, обнаружено тело 61-летней женщины», — рассказали в ведомстве.

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По данным сайта «Дни.ру», признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Специалисты выясняют причины происшествия. Для этого они осмотрели место пожара и опросили очевидцев.

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