13 января 2020, 08:06
Один человек погиб при пожаре в столичной квартире
На востоке Москвы произошел пожар в жилом доме. Из горящей квартиры спасли одного человека, еще один погиб.
Пожарным удалось справиться с пламенем на Святоозерской улице, уточнили в Twitter ГУ МЧС по столице.
«Ликвидировано возгорание в квартире на четвертом этаже на площади четыре квадратных метра», — отметили в ведомстве.
Информация о причинах возгорания не приводится.
По данным СМИ, жертвой пожара стал мужчина. Обстоятельства случившегося выясняются.