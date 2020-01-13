    13 января 2020, 08:06

    Один человек погиб при пожаре в столичной квартире

    Александра Ломейко

    На востоке Москвы произошел пожар в жилом доме. Из горящей квартиры спасли одного человека, еще один погиб.

    Пожарным удалось справиться с пламенем на Святоозерской улице, уточнили в Twitter ГУ МЧС по столице.

    «Ликвидировано возгорание в квартире на четвертом этаже на площади четыре квадратных метра», — отметили в ведомстве.

    Информация о причинах возгорания не приводится.

    По данным СМИ, жертвой пожара стал мужчина. Обстоятельства случившегося выясняются.