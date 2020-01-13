Один человек погиб при пожаре в столичной квартире

На востоке Москвы произошел пожар в жилом доме. Из горящей квартиры спасли одного человека, еще один погиб.

Пожарным удалось справиться с пламенем на Святоозерской улице, уточнили в Twitter ГУ МЧС по столице. «Ликвидировано возгорание в квартире на четвертом этаже на площади четыре квадратных метра», — отметили в ведомстве. Информация о причинах возгорания не приводится. По данным СМИ, жертвой пожара стал мужчина. Обстоятельства случившегося выясняются.