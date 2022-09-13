Один человек погиб при пожаре в Санкт-Петербурге | 360°

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Один человек погиб при пожаре в Санкт-Петербурге

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Деревянный дом загорелся в Санкт-Петербурге. Один человек погиб. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

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Огонь распространился на весь дом. Его удалось потушить спустя почти два часа. В тушении участвовали 15 пожарных с использованием трех единиц спецтехники. После этого на месте происшествия был обнаружен труп мужчины.

Санкт-Петербург

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