Один человек погиб при пожаре в Санкт-Петербурге | 360°

Происшествия 13 сентября 2022, 17:13 Поделиться Telegram

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Деревянный дом загорелся в Санкт-Петербурге. Один человек погиб. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

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Огонь распространился на весь дом. Его удалось потушить спустя почти два часа. В тушении участвовали 15 пожарных с использованием трех единиц спецтехники. После этого на месте происшествия был обнаружен труп мужчины.

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