18 декабря 2023, 14:22
Один человек погиб при пожаре в производственном здании в Петербурге
Возгорание произошло в административно-производственном здании в Кировском районе Санкт-Петербурга. При пожаре погиб один человек, сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.
По предварительным данным, пламя охватило здание на Малом Резвом острове. Общая площадь возгорания достигла 245 квадратных метров, участие в его ликвидации принимали 28 сотрудников МЧС.
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Отмечается, что на месте пожара спасатели обнаружили одного погибшего.
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