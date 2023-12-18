Происшествия 18 декабря 2023, 14:22 Один человек погиб при пожаре в производственном здании в Петербурге

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Возгорание произошло в административно-производственном здании в Кировском районе Санкт-Петербурга. При пожаре погиб один человек, сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

По предварительным данным, пламя охватило здание на Малом Резвом острове. Общая площадь возгорания достигла 245 квадратных метров, участие в его ликвидации принимали 28 сотрудников МЧС.

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Отмечается, что на месте пожара спасатели обнаружили одного погибшего.