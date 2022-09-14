Один человек погиб при пожаре в Пензенской области | 360°

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Один человек погиб при пожаре в Пензенской области

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Пожар произошел в Пензенской области. В результате погиб пенсионер. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на следственный отдел СУ СКР по региону.

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Правоохранители начали проверку по факту происшествия. Установлено, что тело погибшего обнаружили после тушения огня. В горящем здании он был один. Признаков насильственной смерти на трупе не обнаружено. Расследование продолжается.

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