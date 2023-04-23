Эксклюзив 23 апреля 2023, 07:24 Один человек погиб при пожаре в однокомнатной квартире на Ангарской улице в Москве МЧС: один человек погиб при пожаре на Ангарской улице в Москве РИА «Новости»

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Один человек погиб при пожаре на Ангарской улице на севере Москвы. Об этом «360» сообщили в пресс-службе столичного главного управления МЧС.

Информация о происшествии поступила спасателям сегодня ранним утром. Горела квартира на седьмом этаже 12-этажного жилого дома. Источник канала добавил, что из-под двери «однушки» валил густой черный дым, внутри же оказался открытый огонь. Горели вещи и мебель, очаг пожара находился на кухне.

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По данным московского ГУ МЧС, пожар распространился на 10 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать его в 05:23.