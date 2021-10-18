Один человек погиб при пожаре в Нижегородской области

При пожаре в одном из гаражей в Нижегородской области произошел погиб мужчина. Об том журналистам сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Как уточняет NewsNN.ru, возгорание случилось в дневное время 17 октября в поселке Пушкино. Гараж находился на придомовой территории на улице Белинского. Как написали местные жители в соцсетях, если бы пожарные вовремя не прибыли к месту ЧП, огонь мог бы переброситься на жилой дом.