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    18 октября 2021, 18:49

    Один человек погиб при пожаре в Нижегородской области

    Мужчина погиб при пожаре в гараже в поселке Пушкино

    Полина Гребенщикова

    При пожаре в одном из гаражей в Нижегородской области произошел погиб мужчина. Об том журналистам сообщили в региональном ГУ МЧС России.

    Как уточняет NewsNN.ru, возгорание случилось в дневное время 17 октября в поселке Пушкино. Гараж находился на придомовой территории на улице Белинского. Как написали местные жители в соцсетях, если бы пожарные вовремя не прибыли к месту ЧП, огонь мог бы переброситься на жилой дом.