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    02 декабря 2020, 09:39

    Один человек погиб при пожаре в московской квартире

    Алла Морген, Анастасия Калинина

    В среду в Москве на Северном бульваре загорелась квартира. В ней находились люди. По данным МЧС, один человек погиб.

    Пожар произошел в доме № 8 на девятом этаже. Также известно, что удалось спасти пять жильцов.

    «На девятом этаже жилого дома произошло возгорание в квартире на площади 30 квадратных метров. На данный момент открытое горение сбито. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В ходе пожара были спасены пять человек, один погиб», — рассказали «360» в пресс-службе МЧС.

    По словам очевидцев, из квартиры шел черный дым и были слышны крики о помощи. Точная причина возгорания еще неизвестна.