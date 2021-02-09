Один человек погиб при пожаре в московской квартире

На северо-востоке Москвы в жилом доме произошел пожар. В результате один человек погиб, пятерых удалось спасти. Об этом «360» рассказал источник в экстренных службах.

Возгорание произошло в квартире по адресу: улица Новгородская, дом 35, корпус 1. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. На место оперативно выехали сотрудники МЧС и бригада скорой помощи.

В ходе спасательных работ были эвакуированы пять человек. Сейчас огонь уже ликвидирован. Состояние спасенных пока неизвестно.

Накануне в Пресненском районе Москвы произошел пожар в жилом доме. Жильцов из подъезда пришлось эвакуировать. Огонь вспыхнул на третьем этаже. По предварительным данным, никто не пострадал. По данным Департамента транспорта Москвы, из-за работ спасательных служб в том районе было затруднено движение.