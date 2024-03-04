Происшествия 04 марта 2024, 11:34 Один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме под Тюменью

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Пожар охватил пятиэтажный жилой дом в поселке Сумкино Тюменской области. Не обошлось без жертв. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал МЧС РФ по региону.

Согласно информации ведомства, в ликвидации огня были задействованы шесть спасателей и две единицы техники. Сильное задымление наблюдалось в одной из квартир.

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В полыхающем помещении погиб человек. Специалисты разбираются в причинах случившегося.