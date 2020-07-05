05 июля 2020, 04:41
Один человек погиб при пожаре в многоэтажке Зеленограда
Один человек погиб при пожаре в 16-этажном жилом доме в Зеленограде (город является административным округом Москвы). Горели личные вещи и мебель в квартире на восьмом этаже. Пожар потушили, сообщили в столичном главке МЧС.
Пожарные вывели из здания 33 жильцов, в том числе одного ребенка. Возгорание произошло в доме № 828б. Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Погибшего нашли после ликвидации горения, рассказал источник ТАСС.
В субботу вечером на лакокрасочной фабрике в Баку произошел сильный пожар. Он сопровождался взрывами. По последним данным, пострадали шесть человек, из них четыре сотрудника азербайджанского МЧС. Огонь охватил территорию в 2,5-3 тысячи квадратных метров. На месте работают около 300 пожарных.