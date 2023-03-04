Эксклюзив 04 марта 2023, 01:05 Один человек погиб при пожаре в многоэтажке на юго-востоке Москвы Источник «360»: человек скончался в результате пожара в доме на юго-востоке Москвы РИА «Новости»

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Многоэтажный дом загорелся на улице Грайвороново, квартал 90а. В результате происшествия погиб один человек. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

«Возгорание произошло в квартире на восьмом этаже, в одной из комнат сгорели личные вещи и мебель», — сказал он.

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По предварительным данным, площадь пожара составила три квадратных метра. В настоящее время пожарные ликвидировали возгорание. После этого в одной их комнат был обнаружен один погибший. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Накануне стало известно о гибели человека при пожаре в пристройке к торговому центру на Волгоградском проспекте в Москве. Во время ЧП из здания самостоятельно вышли несколько людей. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров.