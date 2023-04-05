Происшествия 05 апреля 2023, 15:38 Один человек погиб при пожаре в квартире в центре Владимира

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Возгорание старинного деревянного дома произошло в центре Владимира. В результате пожара погиб один человек, сообщил «Царьград».

По предварительным данным, пламя охватило одну из квартир жилого дома по улице Ильинской-Покатой. Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров.

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Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело мужчины. Отмечается, что в загоревшемся доме кроме потерпевшего больше никто не проживал.