Происшествия 21 декабря 2023, 18:23 Один человек погиб при пожаре в квартире в Петербурге

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Возгорание произошло в жилом доме в Приморском районе Санкт-Петербурга. В результате пожара погиб один человек, сообщил сайт petrograd.ru.

По предварительным данным, пламя охватило двухкомнатную квартиру в доме по Школьной улице. Общая площадь возгорания достигла 63 квадратных метров. Причиной пожара стал взрыв газовой колонки.

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Отмечается, что во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело хозяина квартиры.