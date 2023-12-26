26 декабря 2023, 17:22
Один человек погиб при пожаре в квартире в Петербурге
Возгорание произошло в жилом доме в Невском районе Санкт-Петербурга по Народной улице. В результате пожара погиб один человек, сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу МЧС по городу.
По предварительным данным, пламя охватило обстановку на площади 1,5 квадратных метра в двухкомнатной квартире.
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Отмечается, что ликвидировать возгорание удалось до прибытия сотрудников МЧС, на месте пожара обнаружили погибшего.
Пожары
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