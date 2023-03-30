Происшествия 30 марта 2023, 16:53 Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-западе Петербурга

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Возгорание двухкомнатной квартиры произошло в Приморском районе Санкт-Петербурга. В результате пожара погиб мужчина, сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональную пресс-службу МЧС.

По предварительным данным, пламя охватило одну из комнат квартиры по улице Планерной. Общая площадь возгорания составила 16 квадратных метров.

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Отмечается, что ликвидировать пожар спасателям удалось за 20 минут.