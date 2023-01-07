Эксклюзив 07 января 2023, 07:58 Один человек погиб при пожаре в квартире на юго-западе Москвы Источник «360»: при пожаре в многоэтажном доме на юго-западе столицы погиб человек РИА «Новости»

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Смертельный пожар произошел в 16-этажном жилом доме в Ясенево на юго-западе Москвы. В огне в квартире погиб человек, сообщил источник «360».

«Информация о пожаре в экстренные службы поступила в 04:07 в субботу. Возгорание произошло в доме на Новоясеневском проспекте, 3», — отметил источник.

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Когда пожарные прибыли на место происшествия, то увидели, что густой черный дым валит из квартиры на пятом этаже.

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Задымление быстро распространилось по подъезду. О помощи спасателей попросили жильцы на третьем этаже. Позже выяснилось, что очаг возгорания находился в коридоре квартиры и межквартирном холле. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

«Произошло загорание электрического щита в межквартирном холле. Огонь перекинулся на обшивки дверей. Кроме того, от высокой температуры пострадало лифтовое оборудование. Сотрудники МЧС спасли семь человек», — уточнил источник.