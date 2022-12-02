Происшествия 02 декабря 2022, 13:49 Один человек погиб при пожаре в Крыму

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Частный дом загорелся в Бахчисарайском районе Крыма. На месте происшествия нашли погибшего человека, сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

«Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили в ликвидации пожара», — уточнили в ведомстве.

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Огонь распространился на 80 квадратных метров. Спасатели потушили возгорание за два часа 50 минут. Дом успел выгореть полностью, внутри обнаружили труп. Специалисты выясняют причины и подробности происшествия.

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