Один человек погиб при пожаре в колонии Новгородской области

Один человек погиб и еще четверо попали в больницу в результате пожара в колонии Новгородской области. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Тело мужчины 1994 года рождения обнаружили в одной из камер. Сейчас следователи работают над выяснением всех обстоятельств.

Возгорание возникло в одноэтажном здании штрафного изолятора, передал ТАСС. Помимо погибшего, четверо других пострадавших отравились продуктами горения, их доставили в больницу, сообщил источник агентства «Интерфакс».

Точные причины произошедшего неизвестны. По данным Telegram-канала «112» огонь разгорелся в комнате для хранения спальных принадлежностей из-за неисправности электропроводки и короткого замыкания.

«Интерфакс» написал, что причиной возгорания мог стать неучтенный электроприбор или плохо затушенная сигарета. Собеседник агентства заявил, что очаг огня был рядом с одним из спальных мест.

Пожар в исправительной колонии № 4 в Новгородской области произошел 6 декабря. Согласно данным ТАСС, из здания эвакуировали 20 человек. Следственном комитете уточнили, что загорелись матрасы.