Один человек погиб при пожаре в Карелии

В городе Пудож (Карелия) после пожара в деревянном доме обнаружен обгоревший труп мужчины. Об этом сообщил сайт karelinform.ru.

Когда прибыли пожарные, горели уже две квартиры. Всего огонь охватил более 100 квадратных метров. На тушение огня ушло около двух часов. Обнаруженное после пожара тело принадлежало мужчине 1956 года рождения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.