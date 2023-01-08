08 января 2023, 08:49
Один человек погиб при пожаре в кафе в Югре
МЧС сообщило о гибели одного человека при пожаре в кафе в Нягани
Жертвой крупного пожара в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа стал один человек. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по региону.
«В 10:05 по местному времени поступила информация об обнаружении одного погибшего», — сказано в сообщении ведомства.
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Также два человека эвакуировались самостоятельно.
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Возгорание в кафе произошло в ночь на 8 января на площади в 432 квадратных метра, огонь распространился по всей кровле.
На тушение прибыли 14 единиц техники и 45 человек личного состава, в том числе от МЧС России — восемь единиц техники и 45 человек.
Также в ночь на 8 января пожар начался в многоэтажном доме в Новомосковском административном округе Москвы, экстренные службы спасли семь человек.
Пожары
МЧС РФ
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