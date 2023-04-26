Происшествия 26 апреля 2023, 16:02 Один человек погиб при пожаре в гараже в Петербурге

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Возгорание цельнометаллического гаража произошло в Выборгском районе Петербурга. В результате пожара погиб один человек, сообщили «Невские новости» со ссылкой на главное управление МЧС по городу.

По предварительным данным, пламя охватило гараж на Удельном проспекте во вторник утром. Огонь начал распространяться и перекинулся на соседние строения.

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Отмечается, что при тушении спасатели обнаружили тело 43-летнего мужчины. Проводится проверка.