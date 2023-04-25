Происшествия 25 апреля 2023, 16:36 Один человек погиб при пожаре в гаражах в Ленобласти

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Пожар произошел в Выборгском районе Ленобласти. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу.

Возгорание зафиксировали ночью 25 апреля. Там загорелись три цельнометаллических гаража площадью 18 квадратных метров каждый. К тушению пожара привлекли 15 человек личного состава и три единицы спецтехники. В результате возгорания один человек погиб на месте происшествия.