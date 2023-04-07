07 апреля 2023, 17:35
Один человек погиб при пожаре в доме в Удмуртии
Возгорание жилого дома произошло в селе Грахово в Удмуртии. В результате пожара погиб один человек, сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
По предварительным данным, пламя охватило пристрой и кровлю дома по улице Советской. Через окно горящего помещения удалось спасти женщину, с ожогами ее доставили в больницу.
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Отмечается, что в ходе ликвидации возгорания в доме было обнаружено тело мужчины.
Пожары
Удмуртия
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