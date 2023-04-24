Происшествия 24 апреля 2023, 18:31 Один человек погиб при пожаре в доме в Тюменской области

Читать 360tv в

Возгорание произошло в жилом пятиэтажном доме в Ялуторовске в Тюменской области в воскресенье вечером. В результате пожара погиб один человек, сообщило Ura.ru со ссылкой на Тelegram-канал МЧС региона.

По предварительным данным, пламя охватило жилое здание по улице Новикова. В ходе ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело одного человека.

Реклама

Отмечается, что сотрудникам МЧС удалось спасти из огня двух человек, в настоящее время устанавливаются причины пожара.