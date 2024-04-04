04 апреля 2024, 14:42
Один человек погиб при пожаре в доме в Тюменской области
Возгорание произошло в частном деревянном доме в Ялуторовске Тюменской области. В результате пожара погиб один человек, еще один пострадал, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
По предварительным данным, пламя охватило дом по улице Революции. Общая площадь возгорания достигла 10 квадратных метров.
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Отмечается, что участие в тушении пожара принимали 12 сотрудников МЧС и три единицы спецтехники.
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