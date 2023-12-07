07 декабря 2023, 13:29
Один человек погиб при пожаре в доме в Тюменской области
Возгорание частного дома произошло в селе Упорово Тюменской области ночью 6 декабря. В результате пожара погиб один человек, сообщило Ura.ru со ссылкой на региональное Управление МЧС.
По предварительным данным, пламя охватило частный жилой двухквартирный дом по улице Крупской. Общая площадь возгорания достигла 48 квадратных метров.
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Отмечается, что пожар мог произойти в результате короткого замыкания электропроводки.
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