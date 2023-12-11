Происшествия

11 декабря 2023, 13:01

Один человек погиб при пожаре в доме в Петербурге

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Возгорание произошло в многоквартирном доме в Красносельском районе Санкт-Петербурга. В результате пожара погиб один человек, сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.

По предварительным данным, пламя охватило однокомнатную квартиру в доме по улице Пионерстроя. Общая площадь возгорания достигла 10 квадратных метров.

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Отмечается, что на месте пожара спасатели обнаружили погибшего.

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