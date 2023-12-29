Происшествия 29 декабря 2023, 15:28 Один человек погиб при пожаре в доме в Петербурге

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Возгорание произошло в доме в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. В результате пожара погиб один человек, сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

По предварительным данным, пламя охватило обстановку в шестикомнатной квартире. Общая площадь возгорания составила 13 квадратных метров.

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Отмечается, что из горящего здания спасатели эвакуировали семь человек. В тушении пожара принимали участие 15 сотрудников МЧС.