Происшествия 16 апреля 2024, 15:39 Один человек погиб при пожаре в доме в Пермском крае

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Возгорание произошло в частном жилом доме в городе Кизел Пермского края. В результате пожара погиб один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Минтербеза.

По предварительным данным, пламя охватило деревянный дом по улице Ломоносова. Общая площадь распространения огня достигла 36 квадратных метров.

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Отмечается, что участие в тушении пожара принимали 10 спасателей и четыре единицы спецтехники. По факту произошедшего специалисты проводят проверку.