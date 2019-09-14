Один человек погиб при пожаре в Черемушках

Один человек умер, еще четверо попали в больницы в результате пожара на Зюзинской улице в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей квартиры и выше расположенных этажей были спасены пять человек, из них двое детей. К сожалению, из пяти спасенных один человек скончался и четыре человека, из них двое детей, госпитализированы в больницы города», — сообщили в МЧС.

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Пожар произошел в многоэтажном доме, расположенном по адресу Зюзинская улица, 6. Загорелась квартира на 12-м этаже. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 16:22, в 16:59 огонь был потушен. До прибытия спасателей около 30 человек самостоятельно эвакуировались из горящего дома.