03 мая 2023, 16:32
Один человек погиб при пожаре в частных домах в Красноярском крае
Возгорание трех частных жилых домов произошло в городе Канске на востоке Красноярского края. В результате пожара погиб один человек, сообщил ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.
По предварительным данным, пламя охватило хозяйственные постройки, баню и гаражи. Общая площадь возгорания составила 603 квадратных метра.
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Как сообщил сайт «Политика сегодня», в ликвидации пожара принимали участие 39 спасателей и 12 единиц техники.
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