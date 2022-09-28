Один человек погиб при пожаре в частном доме в Иванове | 360°

Происшествия 28 сентября 2022, 22:25 Поделиться Telegram

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Пожар произошел в частном трехэтажном доме в Иванове, погиб один человек. Об этом сообщил «Царьград».

Пожар тушили 20 сотрудников МЧС с использованием пяти единиц спецтехники. С огнем удалось справиться за 40 минут.

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Дом поврежден на площади 50 квадратных метров. Внутри пожарные обнаружили тело мужчины 1970 года рождения. Причины возгорания устанавливаются.

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